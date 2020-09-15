LSU vs. Texas A&M Victory Hill

LSU football coach Ed Orgeron high fives fans at Victory Hill on Saturday, Nov. 30, 2019.

 Mitchell Scaglione

Ed Orgeron said in a Tuesday morning press conference that "most" of the LSU football players have already caught the coronavirus, and the team currently has three to four active cases. 

"I think most, not all of our players, but most of our players have caught it," Orgeron said. "So hopefully they won't catch it again, and hopefully they're not out for games."

LSU is not disclosing virus numbers among its athletes. A player who tests positive is not required to get tested again for 90 days, per SEC protocols. 

LSU has reported 754 total cases of COVID-19 on campus since the school year began. 

This story will be updated as more information becomes available.

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