THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
SALLY CRAWLING NORTHWESTWARD TOWARD THE NORTHERN GULF COAST
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
HARRISON AND JACKSON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR LOWER JEFFERSON
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR HANCOCK, LOWER PLAQUEMINES, AND LOWER ST. BERNARD
- A STORM SURGE WARNING IS IN EFFECT FOR ASCENSION, LIVINGSTON,
ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND
UPPER ST. BERNARD
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 130 MILES EAST-SOUTHEAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 80
MILES SOUTHEAST OF GULFPORT MS
- 29.5N 88.1W
- STORM INTENSITY 80 MPH
- MOVEMENT NORTH OR 350 DEGREES AT 2 MPH
SITUATION OVERVIEW
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SALLY IS STILL A HURRICANE AND IS EXPECTED TO CONTINUE TO SLOWLY MOVE
NORTHWARD TOWARDS THE ALABAMA BORDER. IT WILL MAKE LANDFALL ALONG THE
ALABAMA GULF COAST WEDNESDAY MORNING. LIFE-THREATENING STORM SURGE,
DAMAGING WINDS AND TORRENTIAL RAINFALL ARE EXPECTED TO MOVE INTO
PORTIONS OF THE MISSISSIPPI COAST, ESPECIALLY NEAR THE ALABAMA BORDER.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ONGOING ON
EAST FACING SHORES OF LOUISIANA, THE TIDAL LAKES, AND COASTAL
MISSISSIPPI. REMAIN WELL AWAY FROM LIFE-THREATENING SURGE HAVING
ADDITIONAL SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS
COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD
WATERS HAVING POSSIBLE DEVASTATING IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- EXTREME RAINFALL FLOODING MAY PROMPT NUMEROUS EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY OVERWHELMINGLY OVERFLOW THEIR BANKS
IN MANY PLACES WITH DEEP MOVING WATER. SMALL STREAMS, CREEKS,
CANALS, AND DITCHES MAY BECOME RAGING RIVERS. FLOOD CONTROL
SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER NUMEROUS STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. NUMEROUS PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE
ROUTES. STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF RAGING WATER
WITH UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME VERY
DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED
OR WASHED OUT.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ONGOING ACROSS
EXTREME COASTAL LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN WELL
SHELTERED FROM LIFE-THREATENING WIND HAVING ADDITIONAL EXTENSIVE
IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- CONSIDERABLE ROOF DAMAGE TO STURDY BUILDINGS, WITH SOME HAVING
WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES LEADING TO STRUCTURAL
DAMAGE. MOBILE HOMES SEVERELY DAMAGED, WITH SOME DESTROYED.
DAMAGE ACCENTUATED BY AIRBORNE PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE
UNINHABITABLE FOR WEEKS.
- MANY LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED ALONG WITH FENCES AND
ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND
ACCESS ROUTES IMPASSABLE.
- LARGE AREAS WITH POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS COASTAL
MISSISSIPPI. THE THREAT IS RELATIVELY LOW BUT NOT A ZERO CHANCE.
REMAIN WELL BRACED AGAINST A TORNADO EVENT HAVING ISOLATED LIMITED
IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
IMMINENT/ONGOING PHASE - DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS
HAVE GIVEN THE ALL CLEAR TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR
SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE BEST
FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE WEATHER.
KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE
POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND
CHECK-INS.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS.
IF YOU ARE PRONE TO FLOODING OR IN AN AREA UNDER A STORM SURGE WATCH
OR WARNING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A QUICK AND DRAMATIC
RISE IN WATER LEVELS.
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 11 PM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.