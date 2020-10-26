LSU vs. SC

LSU football sophomore wide receiver Trey Palmer (33) runs the ball back to score a touchdown Saturday, Oct. 24, 2020 during LSU's 52-24 win against South Carolina in Tiger Stadium.

 Savanna Orgeron

Following a 52-24 win over South Carolina, LSU has a pair of players earn all SEC honors. 

Freshman BJ Ojulari's three-sack game was good enough to earn himself defensive lineman of the week. 

Sophomore Trey Palmer earned special teams player of the week after his outstanding kickoff return for a touchdown. 

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