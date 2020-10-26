LSU vs. Mississippi State

Coach Ed Orgeron walks towards the locker room Saturday, Sep. 26, 2020 before LSU's 44-34 loss against Mississippi State in Tiger Stadium.

 Abby Kibler

The Tigers picked up its 19th pledge for the 2021 recruiting cycle Monday morning in safety Matthew Lannglois. 

The three-star, in-state product originally pledged to TCU, but ultimately decided to flip to his home state. 

Langlois becomes just the fourth in-state product in the class. 

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