Children of the Next Level – Testament

Voice of the Soul – Death

To Forgive is to Suffer – Death

Livin’ Ain’t No Crime – Helloween

The End of a Universe – Enforcer

Desert Rain – Iced Earth

Fallout – Liege Lord

Visions in My Head – Obituary

New Death Sensation – Acid Bath

Lord of This World – Black Sabbath

Bomber – Motorhead

Holy Wars… The Punishment Due – Megadeth

Raining Blood – Slayer

Bagdad – High On Fire

Inhale in Hell – Belzebong

Dopethrone – Electric Wizard

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