THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI
SALLY CRAWLING NORTHWARD TOWARD THE NORTHERN GULF COAST
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR HANCOCK,
HARRISON, AND JACKSON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR HARRISON AND JACKSON
- A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT
FOR LOWER PLAQUEMINES AND LOWER ST. BERNARD
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR HANCOCK AND LOWER
JEFFERSON
- A STORM SURGE WARNING IS IN EFFECT FOR ASCENSION, LIVINGSTON,
ORLEANS, SOUTHERN TANGIPAHOA, ST. CHARLES, ST. JOHN THE
BAPTIST, ST. TAMMANY, UPPER JEFFERSON, UPPER PLAQUEMINES, AND
UPPER ST. BERNARD
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 150 MILES EAST OF NEW ORLEANS LA OR ABOUT 90 MILES
EAST-SOUTHEAST OF GULFPORT MS
- 29.8N 87.8W
- STORM INTENSITY 85 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 2 MPH
SITUATION OVERVIEW
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SALLY IS A STRONG HURRICANE AND IS EXPECTED TO CONTINUE TO SLOWLY MOVE
NORTHWARD TOWARDS THE ALABAMA/FLORIDA BORDER. IT WILL MAKE LANDFALL
ALONG THE NORTHERN GULF COAST WEDNESDAY MORNING. LIFE-THREATENING STORM
SURGE, DAMAGING WINDS AND TORRENTIAL RAINFALL ARE POSSIBLE OVER PORTIONS
OF THE MISSISSIPPI COAST, ESPECIALLY NEAR THE ALABAMA BORDER.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE ONGOING ON
EAST FACING SHORES OF LOUISIANA AND THE TIDAL LAKES. REMAIN WELL AWAY
FROM LIFE-THREATENING SURGE HAVING ADDITIONAL SIGNIFICANT IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- AREAS OF INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ACCENTUATED BY
WAVES. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ESCAPE ROUTES AND SECONDARY ROADS BECOME
WEAKENED OR WASHED OUT, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE LOW
SPOTS.
- MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING DUNES. STRONG AND
NUMEROUS RIP CURRENTS.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN
UNPROTECTED ANCHORAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS
COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD
WATERS HAVING POSSIBLE DEVASTATING IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- MAJOR RAINFALL FLOODING MAY PROMPT MANY EVACUATIONS AND RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY
BECOME DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY
BECOME STRESSED.
- FLOOD WATERS CAN ENTER MANY STRUCTURES WITHIN MULTIPLE
COMMUNITIES, SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED
AWAY. MANY PLACES WHERE FLOOD WATERS MAY COVER ESCAPE ROUTES.
STREETS AND PARKING LOTS BECOME RIVERS OF MOVING WATER WITH
UNDERPASSES SUBMERGED. DRIVING CONDITIONS BECOME DANGEROUS.
MANY ROAD AND BRIDGE CLOSURES WITH SOME WEAKENED OR WASHED OUT.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE ONGOING ACROSS
EXTREME COASTAL LOUISIANA AND COASTAL MISSISSIPPI. REMAIN WELL
SHELTERED FROM LIFE-THREATENING WIND HAVING ADDITIONAL EXTENSIVE
IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI, LITTLE TO
NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT ENTER EVACUATED AREAS UNTIL OFFICIALS HAVE GIVEN THE ALL CLEAR
TO RETURN.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR
UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A
BATTERY-POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY.
DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR
SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE BEST
FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE WEATHER.
KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE
POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND
CHECK-INS.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS.
IF YOU ARE PRONE TO FLOODING OR IN AN AREA UNDER A STORM SURGE WATCH
OR WARNING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A QUICK AND DRAMATIC
RISE IN WATER LEVELS.
IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE
SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEW ORLEANS LA AROUND 5 AM CDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.